«Флорида» отправила российского хоккеиста Денисенко в свой фарм-клуб в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» отправил российского нападающего Григория Денисенко в свой фарм-клуб.

Об этом сообщается на сайте «Пантерз». Таким образом, Денисенко будет выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Шарлотт Чекерс».

Денисенко выступает за «Флориду» с сезона-2020/21. В том сезоне он провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в котором отдал четыре результативные передачи. В АХЛ форвард сыграл 15 встреч и отметился девятью очками (пять заброшенных шайб и четыре ассиста).

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