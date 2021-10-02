Агент Селюк удивлён слухами о том, что Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»

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Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Барселону».
Агент Селюк удивлён слухами о том, что Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»
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«Такое впечатление, что президент «Барселоны» Лапорта уже купил квартиру в Москве. Все новости по поводу новичков в «Барселоне» в последнее время идут только из Москвы. То Пиняев переходит в «Барсу», то Захарян, теперь уже Рангник сменит Кумана. Какой-то арабский журналист написал в своём Twitter — и пошло-поехало», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

По его мнению, журналист просто захотел о себе напомнить, а написать о «Барселоне» — один из самых верных способов для цитируемости.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. На данный момент команда занимает восьмое место в чемпионате Испании.

Рангник, известный по работе в «Штутгарте», «Шальке», «Хоффенхайме» и «Лейпциге», работает в «Локомотиве» с июля 2021 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Куман останется в «Барселоне» в независимости от результата матча с «Атлетико».

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