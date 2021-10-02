Тренер «Крыльев Советов» рассказал, что повлияло на характер матча с «Динамо»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Крыльев Советов» рассказал, что повлияло на характер матча с «Динамо»
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«Очень интенсивная игра у «Динамо», мы к этому готовились, понимали, какая встреча нас ждёт. Нам было очень тяжело весь первый тайм, особенно до забитого мяча. Гол — результат быстрой атаки и того, что соперник большими силами нас атаковал. Мы воспользовались такой глубиной соперника за спиной, этот гол на характер встречи повлиял», — цитирует Осинькина ТАСС.

По его мнению, во второй половине игры практически ничего не поменялось, а «Крылья» старались действовать по счёту. При этом специалист отметил, что хозяева стали менее активными, из-за чего самарцам удавалось создавать опасные моменты.

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Подопечные Осинькина набрали 13 очков и поднялись на 10-е место. Бело-голубые находятся на второй строчке с 19 баллами в активе.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал причину поражения от «Крыльев Советов» в матче РПЛ.

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