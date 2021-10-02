Колосков назвал логичным вызов Бакаева в сборную России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал вызов полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в сборную России по футболу.

«Он уже был в сборной. Сейчас начал стабильно играть за красно-белых. Против «Наполи» хорошо смотрелся. Ещё в молодёжной сборной отмечали задатки у парня», — цитирует эксперта Metaratings.

По его мнению, важно, чтобы главный тренер сборной Валерий Карпин сумел применить на практике все способности хавбека, а игра уже покажет, способен ли Зелимхан стать лидером команды.

«Видно, что Бакаев прибавляет, поэтому вызов логичный», — добавил Колосков.

2 октября Бакаев был вызван в национальную команду, хотя изначально он не попал в окончательный список.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что Бакаев со временем может стать лидером сборной России по футболу.