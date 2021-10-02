Каррера считает, что Бакаев со временем может стать лидером сборной России по футболу
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«Я рад за него! Со временем он сможет стать лидером национальной команды, ведь для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьёзный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера», — цитирует Карреру Metaratings.
2 октября Бакаев был вызван в национальную команду, хотя изначально он не попал в окончательный список.
8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Илья Самошников травмировался перед матчами сборной России по футболу.