Сульшер — о матче с «Эвертоном»: мы не дали сопернику создать много моментов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата Англии по футболу с «Эвертоном» (1:1).

«Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с несколькими по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде», — цитирует Сульшера ESPN.

Тренер МЮ считает, что его подопечные не всегда удачно вступали в отбор мяча. Он добавил, что команда будет работать над этим компонентом, чтобы не позволять соперникам контратаковать.

Счёт в матче открыл «Юнайтед», мяч забил Антони Марсьяль (39-я минута). У «Эвертона» отличился Эндрос Таунсенд (65-я минута).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ.