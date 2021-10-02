«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл «Юнайтед», мяч забил Антони Марсьяль (39-я минута). Это первый гол 25-летнего форварда в Английской футбольной премьер-лиге (АПЛ) в текущем сезоне. 

У «Эвертона» отличился Эндрос Таунсенд (65-я минута).

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав МЮ на матч с командой из Ливерпуля. 36-летний португалец вышел на поле в середине второго тайма. Для него этот матч стал 200-м за МЮ.

Ранее сообщалось, что фанаты МЮ признали Роналду лучшим игроком команды сентября.

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