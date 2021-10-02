Дортмундская «Боруссия» переиграла «Аугсбург» в седьмом туре Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Аугсбургом» в матче седьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Аугсбург» в седьмом туре Бундеслиги
  • Reuters

Игра состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:1.

На десятой минуте хозяев вывел вперёд Рафаэл Геррейру точным ударом с пенальти, на 35-й гости ответили голом Анди Зачири, а после перерыва победный для «Боруссии» мяч забил Юлиан Брандт.

Подопечные Марко Розе набрали 15 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с пятью баллами в активе находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую в матче Бундеслиги.

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