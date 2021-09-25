«Боруссия» из Мёнхенгладбаха обыграла дортмундскую в матче Бундеслиги

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги состоялось дерби двух «Боруссий», победу в котором одержала мёнхенгладбахская.

Встреча, проходившая на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на счету Денниса Закария.

С 40-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Махмуда Дахуда.

Дортмундцы имеют 12 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. У Мёнхенгладбаха — семь очков и 11-я строчка.

Ранее сообщалось, что Левандовски не забил за «Баварию» впервые с февраля.