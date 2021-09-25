Левандовски не забил за «Баварию» впервые с февраля

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прервал голевую серию, которая длилась с февраля 2021 года.

В матче шестого тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Гройтер» со счётом 3:1. Левандовски провёл на поле 90 минут, но не забил мяч.

Таким образом, форвард не отличился за «Баварию» впервые с февраля 2021 года. Он прервал голевую серию, которая длилась 19 матчей подряд.

Напомним, что 33-летний Левандовски выступает за клуб с 2014 года. Он провёл за «Баварию» 220 матчей, в которых забил 204 мяча.

Ранее сообщалось, что Мюллер вошёл в тройку лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю клуба.