Мюллер вошёл в тройку лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю клуба

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вошёл в историю клуба как один из лучших его бомбардиров.

В матче шестого тура немецкой Бундеслиги с «Гройтер Фюртом» Мюллер открыл счёт на 10-й минуте встречи.

Этот гол стал для немецкого футболиста 218-м за «Баварию», он опередил Карла-Хайнца Румменигге и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории мюнхенцев. Больше за «Баварию» забивали лишь Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге.