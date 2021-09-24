Мюллер вошёл в тройку лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю клуба

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Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вошёл в историю клуба как один из лучших его бомбардиров.
Мюллер вошёл в тройку лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю клуба
  • © Martin Meissner / AP

В матче шестого тура немецкой Бундеслиги с «Гройтер Фюртом» Мюллер открыл счёт на 10-й минуте встречи. 

Этот гол стал для немецкого футболиста 218-м за «Баварию», он опередил Карла-Хайнца Румменигге и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории мюнхенцев. Больше за «Баварию» забивали лишь Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге.

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