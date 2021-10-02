На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% от вместимости стадиона

Короткая ссылка
На матч десятого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Ростовом» могут быть допущены не более 30% зрителей от вместимости трибун стадиона «РЖД Арена».
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% от вместимости стадиона
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор только что уведомил наш клуб, что на матч против «Ростова» может быть допущено до 30% зрителей от вместимости стадиона», — сообщает пресс-служба «Локо».

Уточняется, что проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

В пресс-службе подчеркнули, что ПЦР-тест не даёт права прохода на арену.

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт 3 октября. Начало игры — в 19:00 мск. 

Железнодорожники с 17 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Ростов» (6) идёт на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» допустят 30% зрителей от вместимости стадиона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить