На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% от вместимости стадиона

На матч десятого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Ростовом» могут быть допущены не более 30% зрителей от вместимости трибун стадиона «РЖД Арена».

«Роспотребнадзор только что уведомил наш клуб, что на матч против «Ростова» может быть допущено до 30% зрителей от вместимости стадиона», — сообщает пресс-служба «Локо».

Уточняется, что проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

В пресс-службе подчеркнули, что ПЦР-тест не даёт права прохода на арену.

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт 3 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

Железнодорожники с 17 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Ростов» (6) идёт на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» допустят 30% зрителей от вместимости стадиона.