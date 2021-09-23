На матч «Локомотив» — «Галатасарай» допустят 30 процентов от вместимости стадиона

На матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем» может быть допущено не более 30 процентов от вместимости трибун стадиона «РЖД Арена».

Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

Отмечается, что допуск зрителей на встречу возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Начало игры — в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.