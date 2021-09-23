На матч «Локомотив» — «Галатасарай» допустят 30 процентов от вместимости стадиона
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Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».
Отмечается, что допуск зрителей на встречу возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Начало игры — в 22:00 по мск.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.