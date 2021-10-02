Кержаков заявил, что игроки «Нижнего Новгорода» выполнили план на игру с «Рубином»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Рубином» (1:0).
Кержаков заявил, что игроки «Нижнего Новгорода» выполнили план на игру с «Рубином»
  • РИА Новости

«За исключением некоторых шероховатостей, сделали всё, что намечали. Самое главное, что мы играем в футбол, что хорошо реагируем на ситуации на футбольном поле», — сказал Кержаков в эфире канала «Матч ТВ».

По словам Кержакова, у его подопечных не всегда получается справляться с волнением, что вполне объяснимо. Тренер добавил, что футболисты нижегородской команды должны получать удовольствие от того, что играют на самом высоком уровне.

«Хорошая игра ребят. Хорошая самоотдача, хорошая реакция на ошибки. Это настоящая команда. Это основной залог успеха», — сказал Кержаков.

«Нижний Новгород» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Рубина» столько же очков. Казанская команда занимает восьмую позицию.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом».

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