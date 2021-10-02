Слуцкий — о матче с «Нижним Новгородом»: невозможно выиграть без голов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу «Нижним Новгородом» (0:1).

«Не забили пенальти при счёте 0:0. Не реализовали моменты. Не забивая голы, невозможно набирать очки», — заявил Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

По его словам, «Рубин» сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать защиту соперников, которые постоянно обороняются.

«Не хватает нам качества игры», — добавил он.

«Нижний Новгород» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Рубина» столько же очков. Казанская команда занимает восьмую позицию.

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