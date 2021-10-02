Лещенко считает, что необходимо раньше начинать футбольный сезон в России

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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, почему российским клубам сложно играть в еврокубках в осенних матчах.
Лещенко считает, что необходимо раньше начинать футбольный сезон в России
  • РИА Новости

«Российский футбол не поднимается с колен. Хоть мы и перешли на систему «лето — зима», но всё равно поздновато начинаем чемпионат. Поймите, команды только сейчас начинают приобретать естественный уровень, и, как следствие, всё становится на места», — цитирует Лещенко «Чемпионат».

По мнению Лещенко, необходимо немного раньше начинать футбольный сезон, чтобы к еврокубкам российские команды подходили в боевой готовности.

11-й сезон чемпионата России стартовал 23 июля. Турнир завершится 22 мая.

«Зенит» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов примет  «Ювентус» (20 октября). «Спартак» в этот же день сыграет в Москве в матче Лиги Европы с «Лестером». «Локомотив» 21 октября примет в ЛЕ «Галатасарай».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление российских клубов во втором туре еврокубков сезона-2021/22.

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