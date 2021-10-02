Билялетдинов, Сычёв и другие экс-игроки сборной России проведут «ТАИФ. Уроки футбола» для детей Татарстана
- РИА Новости
За пять дней бывшие футболисты национальной команды Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычёв и Дмитрий Хлестов на автобусе сборной России объедут шесть городов республики.
В каждом из городов на центральных стадионах футболисты проведут «ТАИФ. Уроки футбола» в рамках проекта РФС «Футбол в школе». В мероприятии поучаствуют более 1800 детей.
6 октября футболисты при поддержке производителя топлива G-Drive сыграют инклюзивный матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития.
За шесть дней автобус национальной команды проедет более 800 км. Все мероприятия пройдут в рамках промо к матчу национальных сборных России и Словакии на стадионе чемпионата мира — 2018 в Казани.
Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.
Ранее Бакаев был вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией.