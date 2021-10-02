Фанатов «Марселя» не пустят на матч Лиги 1 с «Лиллем»

Пресс-служба «Марселя» сообщила, что Министерство внутренних дел Франции запретило болельщикам клуба с Лазурного берега посещение гостевого матча девятого тура внутреннего чемпионата по футболу против «Лилля».

«Указ МВД запрещает болельщикам любые коллективные или индивидуальные поездки в Лилль, а также в город-спутник Вильнёв-д'Аск, в котором находится стадион «Лилля», — говорится в сообщении пресс-службы «Марселя».

ℹ️ Un arrêté ministériel interdit aux supporters de l’Olympique de Marseille de se déplacer à Lille et Villeneuve-d'Ascq, dimanche pour le match #LOSCOM. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2021

Напомним, что во время матча Лиги Европы УЕФА «Марсель» — «Галатасарай» (0:0) на поле арены «Велодром» произошли беспорядки.

Игра была приостановлена в концовке первого тайма из-за стычки фанатов команд на трибуне стадиона. Турецкие и французские ультрас бросали друг в друга фаеры. Главный арбитр встречи Павел Рачковски из Польши был вынужден остановить игру на десять минут. После того как конфликт был улажен, матч продолжился.

«Марсель» (14 очков) занимает в турнирной таблице Лиги 1 третье место. «Лилль» (11) идёт на девятой позиции.

Игра «Лилль» — «Марсель» пройдёт третьего октября.

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии из-за высказываний Джеррарда намерен вызвать посла Великобритании в министерство.