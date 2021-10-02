Ланкин пропустит ЧМ по спортивной гимнастике в Японии из-за травмы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Дмитрий Ланкин пропустит чемпионат мира 2021 года в Японии из-за травмы ноги.

«Ланкин на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили всё», — цитирует ТАСС Родионенко.

По её словам, Ланкин выбыл из строя примерно на полгода.

24-летнего уроженца Майкопа в сборной заменит Мухаммаджон Якубов.

Ланкин является серебряным призёром чемпионата мира 2018 года в командном первенстве.

Мировое первенство пройдёт в японском Китакюсю 18—24 октября.

Ранее сообщалось, что Артур Далалоян пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2021.