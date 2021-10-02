Ланкин пропустит ЧМ по спортивной гимнастике в Японии из-за травмы
- РИА Новости
«Ланкин на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили всё», — цитирует ТАСС Родионенко.
По её словам, Ланкин выбыл из строя примерно на полгода.
24-летнего уроженца Майкопа в сборной заменит Мухаммаджон Якубов.
Ланкин является серебряным призёром чемпионата мира 2018 года в командном первенстве.
Мировое первенство пройдёт в японском Китакюсю 18—24 октября.
Ранее сообщалось, что Артур Далалоян пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2021.