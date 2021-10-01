Российский гимнаст Артур Далалоян пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021 года.

«На Олимпийских играх я выложился полностью, а дальше наступил спад, который был неизбежен. Когда ушли эмоции и адреналин, появился небольшой дискомфорт в травмированной ноге. Думаю, это сохранится до Нового года, пока окончательно не восстановлюсь», — приводит слова Далалояна «Спорт-Экспресс».

Гимнаст отметил, что очень хотел выступить на чемпионате мира, но ехать на соревнования в неоптимальной форме не имеет смысла.

«В Бундеслиге, если не готов на сто процентов, можно облегчить какие-то комбинации. На чемпионате мира такое не пройдёт», — сказал он.

Чемпионат мира будет проходить в Японии с 18 по 24 октября.

Ранее Далалоян отреагировал на тот факт, что Дине Авериной вручили BMW Х5 за серебро в художественной гимнастике на Играх в Токио, а её сестре Арине — BMW Х3 за четвёртое место.