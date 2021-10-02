Крашенинников — о зарплате Дзюбы: зато мы чемпионы мира

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Чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников прокомментировал высокие зарплаты в российском футболе.
Крашенинников — о зарплате Дзюбы: зато мы чемпионы мира
  • РИА Новости

«Сильно ли отличается зарплата Артёма Дзюбы, которая составляет €3,6—3,7 млн в год, от зарплат в пляжном футболе? Даже говорить не стоит. Но зато мы чемпионы мира», — цитирует Крашенинникова «РБК Спорт».

Он рассказал, что в пляжном футболе в среднем зарплата составляет 80—150 тыс. рублей в месяц, и отметил, что ещё есть премиальные.

«Мы боремся не только за деньги. Призовые у нас только за тройку. Получаешь медаль — получаешь деньги. Нет такого, что вышел из группы — и заплатили. Только на чемпионатах мира по-другому. Он проводится под эгидой ФИФА, они за выход из группы немного выделяют, поэтому там премиальные есть», — добавил Крашенинников.

Он считает, что если бы футболистам платили по 100 тыс. в месяц, а за победу над, например, Хорватией заплатили 2 млн, тогда футболисты «убили» бы соперника.

Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России.

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