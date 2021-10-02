В подмосковном гольф-клубе пройдёт фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»

В подмосковном гольф-клубе Dmitrov Golf Resort 3 октября пройдёт последний в 2021 году международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Как сообщили организаторы, в программе фестиваля — турниры по гольфу, кёрлингольфу и шахматам.

Участие в турнире по гольфу подтвердили сразу два почётных президента Олимпийского комитета России Александр Жуков и Леонид Тягачёв, а также олимпийские чемпионы Светлана Журова и Павел Колобков и представители посольства Республики Индия в Российской Федерации.

На турнир по кёрлингольфу приедут несколько олимпийских чемпионов, никогда не игравших в гольф. Первый раз клюшки в руки возьмут трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва, двукратные олимпийские чемпионы Софья Великая, Евгений Рылов и другие.

В 2021 году фестивали прошли в Геленджике и Московской области, а с 2022 года фестиваль интеллектуальных видов спорта должен дополниться отдельными турнирами по шахматам (он пройдёт в Екатеринбурге) и по теннису.