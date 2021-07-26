В Подмосковье завершился спортивный фестиваль «Сильные фигуры»

В подмосковном Links National Golf Club 25 июля завершился пятый по счёту фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что соревнование впервые прошло на территории гольф-курорта Links National.

По его итогам, победительницей в индивидуальном зачёте среди женщин-профессионалок стала Наталья Гусева, которая прошла поле за 67 ударов. На втором место оказалась Александра Чекалина (70), на третьем — Екатерина Малахова (71).

В командном турнире первой стала команда Дмитрия Сватковского, состоящая из Веры Маркевич, Ксении Симановской, Марии Дидье, Сергея Лазарева и самого Сватковского. Их суммарный результат — 179 ударов, на один удар меньше, чем у команды Сергея Нарышкина (Екатерина Малахова, Сергей Нарышкин, Валерий Гаврилов, Николай и Ирина Юденковы). 183 удара в общей сложности нанесла команда Александра Жукова (Наталья Гусева, Александр Жуков, Алексей Морозов, Светлана Журова, Евгений Ковтун).

Кроме того, в турнире также приняли участие фигуристка, двукратная олимпийская медалистка и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая и конькобежка, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи в командной гонке и чемпионка Европы на дистанции 1000 м Екатерина Шихова.

В мае в Геленджике прошёл четвёртый розыгрыш международного фестиваля по гольфу «Сильные фигуры».