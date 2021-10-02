Матыцин: лимит на легионеров — это одна из частей плана, она не решает вопрос

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин поделился своим мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой. Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте всё-таки эту проблему рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17».

Ранее Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по футболу.