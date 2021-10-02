Матыцин: лимит на легионеров — это одна из частей плана, она не решает вопрос
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«Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой. Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте всё-таки эту проблему рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, что в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17».
Ранее Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по футболу.