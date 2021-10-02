Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по футболу

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Глава Министерства спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной сборной в рамках квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ожидаю только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его мнению, пока рано оценивать успехи команды Валерия Карпина. Его работа на посту главного тренера будет проанализирована по итогам отбора на ЧМ-2022.

Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

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