Российские шахматистки обыграли украинок и вышли в финал чемпионата мира
- РИА Новости
Россиянки во второй игре победили украинок со счётом 3:1.
Александра Горячкина переиграла Анну Музычук. Екатерина Лагно нанесла поражение Анне Ушениной. Полина Шувалова победила Наталью Буксу. Александра Костенюк не смогла справиться с Марией Музычук.
Сборная России в первой встрече победила команду Украины со счётом 2,5:1,5.
Россиянки в финальном матче турнира встретятся со сборной Индии, которая нанесла поражение команде Грузии. Финал пройдёт 2 октября.
Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.