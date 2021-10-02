Российские шахматистки обыграли украинок и вышли в финал чемпионата мира

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Женская сборная России одержала победу над командой Украины в полуфинальном матче командного чемпионата мира по шахматам в Ситжесе (Испания).
Российские шахматистки обыграли украинок и вышли в финал чемпионата мира
  • РИА Новости

Россиянки во второй игре победили украинок со счётом 3:1.

Александра Горячкина переиграла Анну Музычук. Екатерина Лагно нанесла поражение Анне Ушениной. Полина Шувалова победила Наталью Буксу. Александра Костенюк не смогла справиться с Марией Музычук.

Сборная России в первой встрече победила команду Украины со счётом 2,5:1,5.

Россиянки в финальном матче турнира встретятся со сборной Индии, которая нанесла поражение команде Грузии. Финал пройдёт 2 октября.

Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

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