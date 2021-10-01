Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по хоккею
- AP
«Задачей у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он напомнил, что решение о назначении Жамнова в качестве главного тренера принимал экспертный совет Федерации хоккея России, в который входят достойные специалисты. Поэтому Минспорт с уважением отнёсся к их решению.
Жамнов будет готовить российскую сборную к Олимпийским играм, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Напомним, 51-летний специалист работал в национальной команде с 2016 по 2018 год в качестве ассистента Олега Знарка.
Ранее Жамнов ответил, стоит ли ждать Александра Овечкина на ОИ в Пекине.