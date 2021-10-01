Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по хоккею

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Глава Министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что после назначения на пост главного тренера Алексея Жамнова перед национальной сборной по хоккею стоят задачи добиваться только побед.
Матыцин заявил, что ждёт только побед от сборной России по хоккею
  • AP

«Задачей у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он напомнил, что решение о назначении Жамнова в качестве главного тренера принимал экспертный совет Федерации хоккея России, в который входят достойные специалисты. Поэтому Минспорт с уважением отнёсся к их решению.

Жамнов будет готовить российскую сборную к Олимпийским играм, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Напомним, 51-летний специалист работал в национальной команде с 2016 по 2018 год в качестве ассистента Олега Знарка.

Ранее Жамнов ответил, стоит ли ждать Александра Овечкина на ОИ в Пекине.

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