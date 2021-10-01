The Telegraph: Вернер хочет покинуть «Челси»

Немецкий форвард «Челси» Тимо Вернер недоволен своим положением в лондонском клубе.

Как сообщает The Telegraph, если ситуация не изменится, то Вернер попросит руководство «Челси» о трансфере летом 2022 года.

Отмечается, что последней каплей недовольства для форварда стала встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (0:1).

В той игре наставник лондонской команды Томас Тухель оставил немца в запасе.

В нынешнем сезоне он провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Челси» в Лиге чемпионов.