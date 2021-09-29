Гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал победу над лондонским «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов
  • AP
  • © Antonio Calanni

Встреча проходила в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Федерико Кьеза.

Таким образом, «Ювентус» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Челси» с тремя очками идёт на второй позиции. На третьей строчке также с тремя очками петербургский «Зенит». Замыкает квартет «Мальмё», не набравший ни одного балла.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить