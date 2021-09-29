Гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» одержал победу над лондонским «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Федерико Кьеза.

Таким образом, «Ювентус» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Челси» с тремя очками идёт на второй позиции. На третьей строчке также с тремя очками петербургский «Зенит». Замыкает квартет «Мальмё», не набравший ни одного балла.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.