Назаров рассказал о взаимоотношениях с Панариным

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопрос об отношении к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину.

«Панарин — хоккеист мирового уровня. Безусловно, Артемий добился больших высот, и я в этом помогал ему. Если у нас есть недопонимание, то мы сами с ним разберёмся и поговорим об этом. То, что было в прошлом, остаётся в прошлом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что не против увидеть нападающего в составе «Сочи», если у клуба хватит денег.

«Если директор «Сочи» скажет, что у клуба есть деньги на Артемия, то скажу ему, чтобы брал его. Панарин — величайший хоккеист. Какие могут быть вопросы?» — сказал он.

Напомним, в 2020 году Назаров обвинил Панарина в нападении на девушку в Риге в 2011 году во времена его выступлений за подмосковный «Витязь».

Ранее «Сочи» объявил о назначении Назарова на пост главного тренера команды.