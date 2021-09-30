Назаров назначен главным тренером клуба КХЛ «Сочи»

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Андрей Назаров стал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».
Назаров назначен главным тренером клуба КХЛ «Сочи»
  • РИА Новости

«Сегодня на собрании во Дворце спорта «Большой» 47-летний специалист был представлен команде», — сообщает пресс-служба команды.

Последним местом работы Назарова был «Нефтехимик». Специалист возглавлял клуб из Нижнекамска с 2016 по 2018 год. До этого он работал тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, сборных Украины и Казахстана.

Назаров считается первым российским тафгаем в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз», «Финикс Койотс».

Ранее сообщалось, что Евгений Ставровский ушёл с поста главного тренера команды.

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