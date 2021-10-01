Промес не вошёл в состав сборной Нидерландов на матчи отбора ЧМ

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не включён в состав сборной Нидерландов по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальных команд Латвии и Гибралтара.
Промес не вошёл в состав сборной Нидерландов на матчи отбора ЧМ
  • AP

Об этом свидетельствует публикация на странице сборной Нидерландов в Twitter.

8 октября Нидерланды встретятся с Латвией в Риге, а 11 октября сыграют в Роттердаме с Гибралтаром.

30 сентября Промес оформил дубль в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что Промес попал в символическую сборную второго тура Лиги Европы по версии WhoScored.

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