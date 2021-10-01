Промес не вошёл в состав сборной Нидерландов на матчи отбора ЧМ
- AP
Об этом свидетельствует публикация на странице сборной Нидерландов в Twitter.
The new #JongOranje squad is here! 🔸— OnsOranje (@OnsOranje) October 1, 2021
8/10 ⇾ SWI-NED 🇨🇭
12/10 ⇾ NED-WAL 🏴#TheNextUppic.twitter.com/aoA2IXdNn8
8 октября Нидерланды встретятся с Латвией в Риге, а 11 октября сыграют в Роттердаме с Гибралтаром.
30 сентября Промес оформил дубль в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».
Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».
Ранее сообщалось, что Промес попал в символическую сборную второго тура Лиги Европы по версии WhoScored.