Промес попал в символическую сборную второго тура Лиги Европы по версии WhoScored

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы по версии портала WhoScored.
Промес попал в символическую сборную второго тура Лиги Европы по версии WhoScored
  • © spartak.com

Как сообщается на сайте WhoScored, в сборную тура также попали Лукаш Градецки («Байер»), Давид Ханко («Спарта»), Патрисио Габбарон («Лацио»), Пьеро Инкапье («Байер»), Бенджамин Джонсон («Вест Хэм Юнайтед»), Карл Токо Экамби, Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Уссем Ауар («Лион»), Георгиос Масурас («Олимпиакос»), а также Набиль Фекир («Бетис»).

Напомним, Промес был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» по версии портала.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч за москвичей забил Игнатов. У «Наполи» голы на счету Элифа Элмаса и Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в Российской премьер-лиге по итогам сентября.

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