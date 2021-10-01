Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Артём Дзюба стал лучшим игроком сентября! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
Болельщики проголосовали за Гилерме, эксперты МАТЧ ПРЕЬМЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Артёма Дзюбу 📊#ТинькоффРПЛ#ИгрокМесяцаpic.twitter.com/HTvaV8c99d
Также в пятёрку номинантов вошли вратарь московского «Локомотива» Гилерме, полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, а также нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
В сентябре Дзюба провёл три матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что наставник московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером в РПЛ по итогам сентября.