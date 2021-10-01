Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября.
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Также в пятёрку номинантов вошли вратарь московского «Локомотива» Гилерме, полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, а также нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

В сентябре Дзюба провёл три матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что наставник московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером в РПЛ по итогам сентября.

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