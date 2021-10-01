Шварц признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

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Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября.
Шварц признан лучшим тренером РПЛ в сентябре
  • © fcdm.ru

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Также в пятёрку номинантов вошли Алексей Березуцкий (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив») и Виктор Гончаренко («Краснодар»).

В сентябре в РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) и одержало победы над «Сочи» (1:0) и казанским «Рубином» (2:0).

Ранее сообщалось, что гол полузащитника казанского «Рубина» Андреса Дрейера в матче седьмого тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» признан лучшим по итогам сентября.

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