Шварц признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Сандро Шварц – лучший тренер сентября! 👔



За наставника «Динамо» проголосовали эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР. В голосовании болельщиков с небольшим отрывом от Сергея Семака победил Алексей Березуцкий 📊#ТренерМесяцаpic.twitter.com/yZ3XmrOMet — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021

Также в пятёрку номинантов вошли Алексей Березуцкий (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив») и Виктор Гончаренко («Краснодар»).

В сентябре в РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) и одержало победы над «Сочи» (1:0) и казанским «Рубином» (2:0).

Ранее сообщалось, что гол полузащитника казанского «Рубина» Андреса Дрейера в матче седьмого тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» признан лучшим по итогам сентября.