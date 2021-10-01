Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ

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Гол полузащитника казанского «Рубина» Андреса Дрейера в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» признан лучшим по итогам сентября.
Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ
  • © rubin-kazan.ru

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 4:0.

Дрейер оформил хет-трик и стал первым игроком в истории лиги, забившим три мяча в дебютной игре.

Первый мяч полузащитник забил пяткой после передачи с фланга на второй минуте. Именно этот гол и признан лучшим в сентябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.

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