Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна 📊#РПЛтопчик#ЛучшийГолМесяцаpic.twitter.com/bkBFnWbCzT
Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 4:0.
Дрейер оформил хет-трик и стал первым игроком в истории лиги, забившим три мяча в дебютной игре.
Первый мяч полузащитник забил пяткой после передачи с фланга на второй минуте. Именно этот гол и признан лучшим в сентябре.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.