Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ

Гол полузащитника казанского «Рубина» Андреса Дрейера в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» признан лучшим по итогам сентября.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️



За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна 📊#РПЛтопчик#ЛучшийГолМесяцаpic.twitter.com/bkBFnWbCzT — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021

Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 4:0.

Дрейер оформил хет-трик и стал первым игроком в истории лиги, забившим три мяча в дебютной игре.

Первый мяч полузащитник забил пяткой после передачи с фланга на второй минуте. Именно этот гол и признан лучшим в сентябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.