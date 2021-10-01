Экс-президент «Тамбова» отреагировал на задержание гендиректора клуба

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Бывший президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев прокомментировал новость о задержании гендиректора клуба Ольги Коноваловой по делу о мошенничестве.
Экс-президент «Тамбова» отреагировал на задержание гендиректора клуба
  • © fc-tambov.ru

«Я не давал никаких показаний. Ко мне никто не обращался. Я сложил полномочия президента клуба, когда объём работы сильно увеличился», — приводит слова Габуева «РБ Спорт».

Он также отметил, что не участвовал в оперативной деятельности клуба и присутствовал только на матчах.

ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Коновалову по делу о мошенничестве.

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