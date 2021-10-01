Шипачёв признан лучшим нападающим КХЛ в сентябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков сентября в четырёх номинациях.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим нападающим сентября в шестой раз в карьере был признан Вадим Шипачёв из московского «Динамо».

Лучшим защитником месяца во второй раз в карьере стал Михаил Пашнин из магнитогорского «Металлурга», а лучшим вратарём в третий раз стал Юха Метсола из уфимского «Салавата Юлаева».

Лучшим новичком впервые в карьере был признан Дмитрий Рашевский из «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в Российской премьер-лиге по итогам сентября.