Шипачёв признан лучшим нападающим КХЛ в сентябре

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков сентября в четырёх номинациях.
Шипачёв признан лучшим нападающим КХЛ в сентябре
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Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим нападающим сентября в шестой раз в карьере был признан Вадим Шипачёв из московского «Динамо».

Лучшим защитником месяца во второй раз в карьере стал Михаил Пашнин из магнитогорского «Металлурга», а лучшим вратарём в третий раз стал Юха Метсола из уфимского «Салавата Юлаева».

Лучшим новичком впервые в карьере был признан Дмитрий Рашевский из «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в Российской премьер-лиге по итогам сентября.

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