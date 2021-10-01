Моссаковский объяснил причину ухода с «Матч ТВ»

Журналист Михаил Моссаковский ответил на вопрос о том, почему ушёл с «Матч ТВ».

«Почувствовал, что в некоторых моментах уже уткнулся в стену. 16 лет — достаточно много, и для того, чтобы продолжать развиваться, нужно было что-то поменять в жизни. Развитие было не таким бурным, каким могло быть, если бы я поменял сферу», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящее время Моссаковский работает в кипрском футбольном клубе «Пафос».

Ранее спортивный комментатор Денис Казанский назвал причину ухода с «Матч ТВ».