Казанский назвал причину ухода с «Матч ТВ»

Известный ведущий и комментатор Денис Казанский рассказал, почему принял решение уйти с телеканала «Матч ТВ».

«Многие мои друзья были не в курсе ухода с «Матч ТВ». Это было не спонтанное решение — оно назревало. Я почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. Это опасная вещь. С каждым днём ощущалось это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но ведь я же ещё работаю в кадре. Моё представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала была своя политика, и это совершенно нормально. У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть друг на друга и поплёвываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вёл, становилась всё менее спортивной. Мне обидно, что наиболее ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Это не моё, не вижу в этом стратегического развития», — сказал Казанский на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Ранее Генич заявил, что ему будет не хватать ушедшего с «Матч ТВ» Казанского.