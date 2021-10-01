Бубнов: судя по всему, «Наполи» недооценил «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу команды над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«С учётом того, что «Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии, и с учетом всех проблем «Спартака» результат надо признать сенсационным. Судя по всему, хозяева москвичей недооценили. А быстрый гол окончательно расслабил «Наполи». «Спартаку» же стало просто нечего терять, они даже успокоились», — цитирует Бубнова Sportbox.

При этом он отметил, что красно-белые плохо провели первый тайм, а неаполитанцы могли забивать гораздо больше. По его мнению, на игру повлияло удаление Мариу Руя у «Наполи», после чего спартаковцы воспряли духом и во второй половине игры действовали уже лучше.

«Хорошо себя проявили Мозес, Промес, Айртон, Бакаев. Соперник моментов почти не создавал, только Осимхен забил в концовке. Отмечу хорошие замены: Игнатов забил, Соболев отметился голевой передачей и мог также забить четвёртый мяч, но пробил выше ворот», — сказал эксперт.

Как он считает, «Спартак» пользовался тем, что итальянская команда уже без оглядки шла вперёд. Бубнов также назвал заслуженной и важной победу российского коллектива, которая придаст уверенности подопечным Руя Витории.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике «Наполи» и «Спартак» за игру во втором туре группового этапа Лиги Европы.