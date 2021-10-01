Промес признан лучшим игроком матча с «Наполи» по версии WhoScored

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» по версии портала WhoScored.
Промес признан лучшим игроком матча с «Наполи» по версии WhoScored
  • © spartak.com

Как сообщается на сайте WhoScored, Промес получил оценку 9,6.

Худшим игроком встречи стал вратарь московской команды Александр Максименко — 4,9.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч у москвичей забил Игнатов. У «Наполи» голы на счету Элифа Элмаса и Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в Российской премьер-лиге по итогам сентября.

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