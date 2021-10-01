Милонов оценил выступление российских клубов в еврокубках

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал выступление российских клубов в европейских кубках.

«С одной стороны радостно, потому что это показывает наш истинный потенциал, с другой стороны печально, что мы не можем пока показывать стабильность в результатах. Все возможности для серьёзной игры у нас есть, но иногда появляется расслабленность, и мы проигрываем», — приводит слова Милонова «Матч ТВ».

Депутат отметил, что главное — не перехвалить российские клубы.

«Главное сейчас не перехвалить, чтобы накал и положительная динамика сохранились и мы бы увидели не разовые акции, а действительно стабильную игру», — сказал он.

29 сентября петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальмё» со счётом 4:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. 30 сентября московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» (3:2) во встрече второго тура Лиги Европы, а столичный «Локомотив» в игре второго тура Лиги Европы уступил итальянскому «Лацио» (0:2).

Таким образом, Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может покинуть свой пост.