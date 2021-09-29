«РБ-Спорт»: Прядкин собирается покинуть пост президента РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин может покинуть свой пост.

По информации «РБ Спорт», до назначения нового президента исполняющим обязанности главы станет один из руководителей клубов лиги — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать новым президентом лиги.

Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.

Ранее Вячеслав Колосков прокомментировал победу молдавского «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над мадридским «Реалом» (2:1).