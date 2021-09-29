«РБ-Спорт»: Прядкин собирается покинуть пост президента РПЛ
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- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», до назначения нового президента исполняющим обязанности главы станет один из руководителей клубов лиги — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).
Глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать новым президентом лиги.
Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.
Ранее Вячеслав Колосков прокомментировал победу молдавского «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над мадридским «Реалом» (2:1).