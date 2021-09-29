Колосков: я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу молдавского «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над мадридским «Реалом» (2:1).
Колосков: я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»
  • Reuters

«Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтёр». Всё дело в подготовке. Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что футболисты знают, что делать на поле, как Тиль. Колосков считает, что «Шахтёр» и «Реал» с высокомерием отнеслись к «Шерифу».

«Я бы сейчас не переоценивал достижений «Шерифа», — добавил Колосков.

Он считает, что нужно дождаться, когда остальные команды будут в оптимальной форме.

Ранее Вернидуб ответил Кюйту на заявление, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов.

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