Колосков: я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»
- Reuters
«Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтёр». Всё дело в подготовке. Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что футболисты знают, что делать на поле, как Тиль. Колосков считает, что «Шахтёр» и «Реал» с высокомерием отнеслись к «Шерифу».
«Я бы сейчас не переоценивал достижений «Шерифа», — добавил Колосков.
Он считает, что нужно дождаться, когда остальные команды будут в оптимальной форме.
Ранее Вернидуб ответил Кюйту на заявление, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов.