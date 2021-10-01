Комбаров считает, что «Спартак» победил «Наполи» за счёт характера

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» в первую очередь одержал победу за счёт характера. Когда футболисты российских команд полностью отдаются игре и проявляют характер, то они выигрывают. Очень хорошая игра в исполнении команды», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

При этом он отметил, что одна встреча не имеет значения в общей картине.

«Чтобы реабилитироваться, тренеру необходимо выиграть медали в конце сезона. Либо показывать такое же желание и рвение, как в матче с «Наполи», весь сезон. Болельщики чувствуют, когда команда выкладывается», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч у москвичей забил Михаил Игнатов. У «Наполи» голы на счету Элифа Элмаса и Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.