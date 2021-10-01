Жемалетдинов заявил, что «Локомотив» постарается взять реванш у «Лацио»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение от итальянского «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы уступили честно. У нас были подходы, мы могли забивать. В первом тайме сыграли плохо в защите: первый гол — это «привоз», второй — стандарт. Во втором тайме начали больше прессинговать, соперник начал терять мяч, поэтому появились моменты. Теперь постараемся взять реванш дома», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.