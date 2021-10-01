Жемалетдинов заявил, что «Локомотив» постарается взять реванш у «Лацио»
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«Мы уступили честно. У нас были подходы, мы могли забивать. В первом тайме сыграли плохо в защите: первый гол — это «привоз», второй — стандарт. Во втором тайме начали больше прессинговать, соперник начал терять мяч, поэтому появились моменты. Теперь постараемся взять реванш дома», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.