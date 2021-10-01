Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

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Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес благодаря дублю в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» поднялся на 12-е место по забитым мячам в истории красно-белых.
Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

В минувшей игре Промес отличился на 55-й и 90-й минутах. Таким образом, он достиг отметки в 73 гола за «Спартак» и обогнал по этому показателю Алексея Парамонова.

Рекордсменом является Никита Симонян, в активе которого 160 результативных ударов. Второе место занимает Сергей Родионов (153), а тройку лучших замыкает Галимзян Хусаинов (129).

30 сентября «Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2. 

Ранее в Госдуме назвали успехи «Спартака» и «Шерифа» победой восточного блока.

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