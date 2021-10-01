В Госдуме назвали успехи «Спартака» и «Шерифа» «победой восточного блока»

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на победу московского «Спартака» над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
В Госдуме назвали успехи «Спартака» и «Шерифа» «победой восточного блока»
  • Дмитрий Свищёв
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Если кто не верит в наши команды, то этот матч является отличным доказательством. Хороший пример подали ребята из Молдавии. Это победа нашего восточного блока. «Спартак» — известная команда с хорошей историей. Мы поздравляем «Спартак» и его болельщиков», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, победа красно-белых является исторической. Причём он подчеркнул, что подопечные Руя Витории обыграли одну из лучших команд Европы.

«Надо доверять нашим игрокам. В российском футболе всё не так плохо. Было бы замечательно, если бы эти победы были системными», — добавил депутат.

30 сентября «Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2. Днём ранее тираспольский «Шериф» в гостях взял верх над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов — 2:1.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.

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