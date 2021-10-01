Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

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Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.
Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Об этом свидетельствует итоги голосования, опубликованные на официальном сайте УЕФА.

Так, в список номинантов попали камерунский нападающий французского «Лиона» Карл Токо Экамби, греческий полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, а также  бразильский форвард датского «Мидтьюлланна» Вандерсон Галено.

Напомним, что Промес оформил дубль в гостевой встрече с итальянским «Наполи», завершившейся победой москвичей со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.

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