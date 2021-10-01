Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом свидетельствует итоги голосования, опубликованные на официальном сайте УЕФА.

Так, в список номинантов попали камерунский нападающий французского «Лиона» Карл Токо Экамби, греческий полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, а также бразильский форвард датского «Мидтьюлланна» Вандерсон Галено.

Напомним, что Промес оформил дубль в гостевой встрече с итальянским «Наполи», завершившейся победой москвичей со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.