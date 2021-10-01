Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
Об этом свидетельствует итоги голосования, опубликованные на официальном сайте УЕФА.
Так, в список номинантов попали камерунский нападающий французского «Лиона» Карл Токо Экамби, греческий полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, а также бразильский форвард датского «Мидтьюлланна» Вандерсон Галено.
Напомним, что Промес оформил дубль в гостевой встрече с итальянским «Наполи», завершившейся победой москвичей со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.